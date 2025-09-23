Önfegyelem vagy önszeretet?

Az egészséges életmód nagyon sok önfegyelmet kíván. Ha egészségesen akarunk élni, akkor sok mindenről le kell mondani, ami valljuk be nem mindig egyszerű. Oda kell figyelni a helyes táplálkozásra, a vízfogyasztásra, a pihentető alvásra és persze a sportot is be kellene illeszteni a napirendünkbe. A rohanó hétköznapokban, a tennivalók sokasága között azonban épp a legfontosabbra, saját magunkra nem jut időnk. Legtöbbször csak későn kapunk észbe, amikor már valamilyen betegség jelzi, hogy nincs rendben valami. Ám, ha az önfegyelem helyett az önszeretet szót hangsúlyozzunk magunkban, könnyebb lehet az egészséges életmódra való átállás. Ahogy Lakatos Péter, erőnléti szakértő írja: Az önfegyelem a legnagyobb önszeretet. Mert, aki önfegyelmet gyakorol, az nem bántja önmagát, hanem vigyáz magára és törődik a holnapi énjével.

Fontos az egészséges táplálkozás!

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció