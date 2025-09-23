szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

Önfegyelem vagy önszeretet?

Vajda Piroska

Az egészséges életmód nagyon sok önfegyelmet kíván. Ha egészségesen akarunk élni, akkor sok mindenről le kell mondani, ami valljuk be nem mindig egyszerű. Oda kell figyelni a helyes táplálkozásra, a vízfogyasztásra, a pihentető alvásra és persze a sportot is be kellene illeszteni a napirendünkbe. A rohanó hétköznapokban, a tennivalók sokasága között azonban épp a legfontosabbra, saját magunkra nem jut időnk. Legtöbbször csak későn kapunk észbe, amikor már valamilyen betegség jelzi, hogy nincs rendben valami. Ám, ha az önfegyelem helyett az önszeretet szót hangsúlyozzunk magunkban, könnyebb lehet az egészséges életmódra való átállás. Ahogy Lakatos Péter, erőnléti szakértő írja: Az önfegyelem a legnagyobb önszeretet. Mert, aki önfegyelmet gyakorol, az nem bántja önmagát, hanem vigyáz magára és törődik a holnapi énjével. 

egy nő hamburgert fog a hűtő előtt
Fontos az egészséges táplálkozás!
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Címkék#életmód#egészség#Jó reggelt!

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu