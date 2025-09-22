szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

Csupán három betű, mégis olyan nehéz kimondani

Mester-Horváth Nikolett

Bárhol vagyok, mindig elfelejtek nemet mondani, vagy talán helyesebb azt mondani: nehezen tudok visszautasítani bármit is. A boltban például rám tukmálnak egy plusz garanciát a kenyérpirítóra – „Csak pár száz forint, megéri!” –, én meg bólogatok, mint egy műanyag kutyafej az autó hátsó ablakában. Pedig nem akarom. De nem szeretnék bunkónak tűnni sem. Aztán ugyanígy vállalok be felesleges munkákat, programokat, találkozókat. Egy ismerősöm azt mondta, gyakoroljam tükör előtt a „nem” szót. Kipróbáltam. Jól megy. Csak sajnos a tükör még sosem kérdezett meg, hogy lenne-e kedvem szombat reggel segíteni költözni.

tanulj meg nemet mondani!
Csupán három betű, mégis olyan nehéz kimondani
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

Címkék#nemet mondani#program#Jó reggelt!#munka

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu