Bárhol vagyok, mindig elfelejtek nemet mondani, vagy talán helyesebb azt mondani: nehezen tudok visszautasítani bármit is. A boltban például rám tukmálnak egy plusz garanciát a kenyérpirítóra – „Csak pár száz forint, megéri!” –, én meg bólogatok, mint egy műanyag kutyafej az autó hátsó ablakában. Pedig nem akarom. De nem szeretnék bunkónak tűnni sem. Aztán ugyanígy vállalok be felesleges munkákat, programokat, találkozókat. Egy ismerősöm azt mondta, gyakoroljam tükör előtt a „nem” szót. Kipróbáltam. Jól megy. Csak sajnos a tükör még sosem kérdezett meg, hogy lenne-e kedvem szombat reggel segíteni költözni.

Csupán három betű, mégis olyan nehéz kimondani

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció