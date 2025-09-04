Gyermeket ölni az emberi lét legaljasabb árulása

Kétgyermekes édesapaként számomra felfoghatatlan és elképzelhetetlen, hogyan vetemedhet valaki arra, hogy egy ártatlan gyermek életét kioltsa. Amikor elolvastam a miskei tragédia részleteit, bennem is megállt az ütő egy pillanatra. Nem tudtam másra gondolni, csak arra: mi lett volna, ha az én gyermekeimről van szó? Már a puszta gondolat is olyan fájdalommal és haraggal tölt el, amit szavakkal nem lehet kifejezni.

Felfoghatatlan a miskei tragédia, a helyiek kedd este megemlékezést tartottak annál a háznál, ahonnan eltűnt a kislány

Fotó: Pozsgai Ákos

A gyerekek tiszták, ártatlanok, és az élet legnagyobb ajándékai. Egy szülő feladata nem csupán az, hogy enni adjon nekik, vagy elvigye őket az iskolába, hanem hogy megvédje őket a világ minden rosszától. Egy gyermek bántalmazása, pláne megölése, az emberi lét legaljasabb árulása.

A miskei tragédia felvet egy komoly kérdést

Az ilyen tragédiák mindig felvetik a kérdést: hogyan fordulhat elő ilyesmi? Mit mulasztott el a környezet, a társadalom, a hatóságok? Vagy ez egyszerűen az emberi gonoszság megnyilvánulása, amelyre nincs racionális magyarázat? Egy biztos: nincs az a körülmény, nincs az a kifogás, amely igazolhatna egy ilyen szörnyűséget. Apaként úgy érzem, minden egyes ilyen hír egy közös seb a társadalom testén. Nemcsak a gyászoló család veszít ilyenkor, hanem mindannyian. Egy gyermek elvesztése mindig a jövő elvesztése is.

Őszintén hiszem, hogy a mi felelősségünk – szülőként, pedagógusként, szomszédként, állampolgárként – az, hogy soha ne fordítsuk el a fejünket, ha bajt látunk. Hogy figyeljünk a körülöttünk élő gyerekekre, és ne hagyjuk, hogy akár a legkisebb árnyék is rájuk vetüljön. Mert a gyerekek nem tudják megvédeni magukat – nekünk kell helyettük és értük kiállni.

A miskei tragédia emlékeztessen minket arra, hogy minden gyermek élete szent. És hogy az igazi civilizáció ott kezdődik, ahol egy közösség egyként áll ki a legkisebbekért.