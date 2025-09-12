Először a kiskunfélegyházi Koczka Ildikó lépett a színpadra, akit sokan csak TikTok-nagyiként ismernek. A vidám idős asszony Nótár Mary Csipi Csupi című slágerét adta elő, és bár a produkciója zenei szempontból nem győzte meg a Megasztár zsűrijét, a hangulatot garantáltan feldobta. Curtisék gyorsan ráéreztek, hogy Ildikó inkább szórakoztatni jött, mintsem versenyezni, de így is a válogató egyik legemlékezetesebb pillanatát szállította. A közönség nevetett, tapsolt, ő pedig láthatóan élvezte, hogy ország-világ előtt bohóckodhat egyet.

Megasztár 2025: két teljesen külön világ az első válogatón

Forrás: TV2

Rögtön ezután azonban teljesen más hangulat lengte be a stúdiót. A kecskeméti Bíró Csongor Vitéz Phil Collins ikonikus slágerével állt színpadra, és már az első hangoknál érezhető volt, hogy különleges pillanatnak vagyunk tanúi. Csongor nemcsak gyönyörű hangjával, hanem történetével is meghatotta a zsűrit: elárulta, hogy azért jött a Megasztárba, hogy ne csak a saját, hanem édesapja álmait is valóra váltsa. A produkció után állva tapsolt a közönség, a zsűritagok pedig percekig vitatkoztak, ki szeretné mentorálni őt.

Igazán sokszínű a Megasztár

A két fellépő közötti kontraszt jól mutatja, mennyire sokszínű a Megasztár: van, aki csak egy vidám pillanatot szeretne szerezni, és van, aki életre szóló álmot valósítana meg. Egy biztos: Bács-Kiskun megye már az első adásban emlékezeteset alkotott.