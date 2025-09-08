A hétvégi magyar-ír focimérkőzést egy kocsmában néztük néhány ismerősünkkel. 99 százalékban férfiakkal követhettem a nemzeti tizenegy világbajnoksági részvételért vívót küzdelmének első fázisát. A futballhoz kevésbé értő szemmel is furcsának találtam, hogy a spori a magyar csapatnak cseppet sem kedvező módon vezette a mérkőzést. De ez semmi sem volt ahhoz képest, ahogyan a társaságunk férfitagjai hangot adtak nemtetszésüknek. Az a vád semmiképp sem érheti ezeket a szurkolókat, hogy nem lélegeztek együtt a magyar csapattal. Csalódottságukat gyakran humorral enyhítették. Így kevésbé szomorkodtak a döntetlen miatt.

Együtt lélegeztek a nemzeti tizeneggyel

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció