szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

Együtt lélegeztek a nemzeti tizeneggyel

Mester-Horváth Nikolett

A hétvégi magyar-ír focimérkőzést egy kocsmában néztük néhány ismerősünkkel. 99 százalékban férfiakkal követhettem a nemzeti tizenegy világbajnoksági részvételért vívót küzdelmének első fázisát. A futballhoz kevésbé értő szemmel is furcsának találtam, hogy a spori a magyar csapatnak cseppet sem kedvező módon vezette a mérkőzést. De ez semmi sem volt ahhoz képest, ahogyan a társaságunk férfitagjai hangot adtak nemtetszésüknek. Az a vád semmiképp sem érheti ezeket a szurkolókat, hogy nem lélegeztek együtt a magyar csapattal. Csalódottságukat gyakran humorral enyhítették. Így kevésbé szomorkodtak a döntetlen miatt.

szurkoltak a válogatottnak, együtt a csapattal,
Együtt lélegeztek a nemzeti tizeneggyel
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

Címkék#jó reggelt#szurkolás#labdarúgó válogatott#magyar labdarúgó válogatott

