A nap, amióta macskaszőrös a pólóm

Amikor Kecskemétre költöztünk csak egy gekkónk volt, végig éreztem, hogy nagyon jó lenne, ha lenne egy kutyánk vagy egy macskánk. Így úgy döntöttünk, hogy örökbe fogadunk egy kiscicát. Lajosmizsére autóztunk át, ahol két csíkos és két fekete kiscica közül választhattunk. Mire odaértünk, kettőt sehogy sem lehetett előcsalogatni, így a másik két testvér közül választhattunk. Egyikük elég félénk volt, látszott rajta, hogy mennyire nem akarja, hogy megfogjuk, viszont a testvére már akkor a kezünknek dörgölőzött. Éreztem, ő az akit haza kell vinnünk. Négy évvel ezelőtt lett Arnold a mi macskánk, akit azóta is nagyon szeretünk és hálásak vagyunk, hogy a miénk lett.

Négy éve, hogy Arnold a mi macskánk

Fotó: Várkonyi Rozália