5 órája
Lottóálom
Az emberek régóta szeretnek álmodozni a hirtelen meggazdagodásról, ám ez még a mesékben sem ment egyszerűen. A királylány kegyeiért, és a vele járó „fele királyságért” is gyakran különböző próbákat kellett teljesíteni, de legbátrabb próbálkozónak még a sárkány legyőzése sem jelenthetett akadályt.
Manapság a leggyorsabb meggazdagodás reményét a szerencsejátékok jelentik, a különböző sorsjegyek, vagy éppen lottójátékok formájában. Nagyapám csak „bolondok adójának” nevezte a lottózást, de azért heti rendszerességgel megjátszotta a számait. A nagyobb nyeremények azonban messzire kerülték, így aztán mindig csak elméletben költötte el a pénzét.
Persze sokak fantáziáját meglódítják a milliárdok. Az egyik szerencsejátékon tegnap este akár 39,4 milliárd forintot is lehetett volna nyerni. Elég csinos kis summa ahhoz, hogy egy átlagember újratervezze az életét. Tudom, a pénz nem boldogít, de azért ennyi bevétel alighanem még egy település költségvetését is rendbe tenné.
A napokban hozták nyilvánosságra Amerika leggazdagabb embereinek 400-as listáját, amelynek élbolyában egy magyar származású ember, Péterffy Tamás is ott szerepel, aki egykoron szinte nincstelenül érkezett Amerikába, ahol megcsinálta szerencséjét, és a mostani vagyonát több mint 73 milliárd dollárra becsülik.
Felfoghatatlan összegek mindezek számomra, de valamiért azért jó lenne tartósan kipróbálni, hogy milyen érzés gazdagnak lenni. Habár mifelénk alighanem titkolni kellene még a legálisan történő hirtelen vagyongyarapodást is, mert nemcsak a rokonok és barátok, hanem az irigyek száma is
nőni kezdene.
Veszteséges boltokat zár be a magyarok egyik kedvenc ruházati lánca, rengeteg üzlet érintett lehet
Több mint gasztronómia: a Libafesztivál a közösség és a hagyomány ünnepe Kiskunfélegyházán – fotók