szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Az alkudozás és meggyőzés mestere lettem a lengyel piacon

Címkék#bolhapiac#Lengyelpiac#jegyzet

A legjobb gyerekkori élményekhez nem kell sok pénz vagy nagy események. Bőven elég hozzá például a magyar kalandpark, más néven a lengyel piac.

Brockmeyer Sophie Isabella

Minden országnak más különlegessége van, Magyarország kincsei a lengyel piacon, vagy más néven a bolhapiacon gyűlnek össze. Itt sosincs hiány izgalmakban, hiszen az áruk is folyamatosan cserélődnek, és az árusok közül is új arcok bukkannak fel nap mint nap. 

Lengyel piac, bolhapiaci élmény,
Lengyel piaci élmények
Fotó: Illusztráció / MW-archív

A lengyel piaci élményeim semmihez sem foghatók

A kedvencem a bolhapiacon, hogy az egész egy nagy játszma minden tekintetben. Például az ember sose tudja, hogy mit vesz, hiszen nincs rá garancia, hogy az van a kezében, amit állítanak róla. A másik fontos tényező az alkudozás, mert abban mindenképp mesternek kell lenni, ahhoz, hogy jó üzletet tudjunk kötni. 

Korábban én is jártam a családommal lengyel piacra, hogy minden olyat eladjak, amire már nincs szükségem, és nagyon jól kitanultam szerintem ezt a mesterséget. Volt, hogy annyira jól ment az üzlet, hogy a nyolcéves koromban hordott rózsaszín kockás síkabátot sikerült eladni, egy felnőtt férfinek, csak azzal a mondattal, hogy „Azta, ez a kabát nagyon jól áll Önnek”. Ez a családomtól tanult képesség, mert a mamám is nagyon könnyen el tudta hitetni egy csizmáról, hogy eredeti bőr, úgy is, hogy annak még a csizmakinézethez is kevés köze volt. 

Az egyik legmaradandóbb gyerekkori élményem a piacról, hogy volt, hogy 20 percen keresztül kiabáltam, hogy minden 200 forint, és az egyik árus, az összes holminkat megvette, így ez pont elég volt ahhoz, hogy a legviccesebb családi élmények között raktározzam el a memóriámban. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu