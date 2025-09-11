Az alkudozás és meggyőzés mestere lettem a lengyel piacon

Minden országnak más különlegessége van, Magyarország kincsei a lengyel piacon, vagy más néven a bolhapiacon gyűlnek össze. Itt sosincs hiány izgalmakban, hiszen az áruk is folyamatosan cserélődnek, és az árusok közül is új arcok bukkannak fel nap mint nap.

Lengyel piaci élmények

Fotó: Illusztráció / MW-archív

A lengyel piaci élményeim semmihez sem foghatók

A kedvencem a bolhapiacon, hogy az egész egy nagy játszma minden tekintetben. Például az ember sose tudja, hogy mit vesz, hiszen nincs rá garancia, hogy az van a kezében, amit állítanak róla. A másik fontos tényező az alkudozás, mert abban mindenképp mesternek kell lenni, ahhoz, hogy jó üzletet tudjunk kötni.

Korábban én is jártam a családommal lengyel piacra, hogy minden olyat eladjak, amire már nincs szükségem, és nagyon jól kitanultam szerintem ezt a mesterséget. Volt, hogy annyira jól ment az üzlet, hogy a nyolcéves koromban hordott rózsaszín kockás síkabátot sikerült eladni, egy felnőtt férfinek, csak azzal a mondattal, hogy „Azta, ez a kabát nagyon jól áll Önnek”. Ez a családomtól tanult képesség, mert a mamám is nagyon könnyen el tudta hitetni egy csizmáról, hogy eredeti bőr, úgy is, hogy annak még a csizmakinézethez is kevés köze volt.

Az egyik legmaradandóbb gyerekkori élményem a piacról, hogy volt, hogy 20 percen keresztül kiabáltam, hogy minden 200 forint, és az egyik árus, az összes holminkat megvette, így ez pont elég volt ahhoz, hogy a legviccesebb családi élmények között raktározzam el a memóriámban.