A zsúfolásig telt könyvvásárok fontos üzenetet hordoznak

Legutóbb a hétvégén Kecskeméten bizonyosodott be ismét, hogy a könyvek iránti szeretet nem halványult el – sőt, talán új erőre is kapott. Újságírónk tudósítása szerint a szépséghibás könyvek vásárára minden korosztályból érkeztek. Jómagam néhány héttel korábban Kiskunhalason vettem részt egy hasonló könyvvásáron édesanyámmal, azt tapasztaltam, hogy az első két órában alig lehetett mozdulni a könyvek között, olyan sokan szerették volna átböngészni a kínálatot.

A kedvezményeket biztosító könyvvásárok ma is tömegeket mozgatnak meg

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A könyvvásár, ami visszaadta a hitemet

Gyerekkorom óta sokat olvasok, számomra a könyv nemcsak szórakozás, hanem menedék, inspiráció és időnként terápia is. Megnyugtató volt látni, hogy nem vagyok ezzel egyedül. A mai, gyakran felszínesnek és túlpörgöttnek tartott világunkban igazán felemelő élmény látni, hogy az emberek még értéket látnak a papírlapok közé zárt történetekben. Ezek a vásárok nemcsak a kedvező árak miatt vonzóak – bár tagadhatatlanul csábító –, hanem azért is, mert alkalmat ad arra, hogy beszélgessünk, ajánljunk egymásnak olvasmányokat, megosszuk élményeinket.

Sok gyermek rácáfolt az előítéletekre

Ami különösen szívmelengető volt, hogy sok gyermeket is láttam böngészni a standok között. Gyakran hangzik el, hogy a mai fiatalokat csak a képernyő köti le, de ez az esemény ékes cáfolata ennek. Szép számmal vannak még olyan gyerekek – és szüleik –, akik hisznek az olvasás erejében, és a könyvekben keresnek világokat, hősöket, kérdéseket és válaszokat.