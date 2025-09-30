szeptember 30., kedd

Főzzünk mesterséges intelligenciával

Címkék#főzés#mesterséges intelligencia#konyha#jegyzet

Mit főzzünk ma? – ez az a kérdés, ami talán minden családban naponta elhangzik, és gyakran hosszabb fejtörést okoz, mint maga a főzés. Van azonban egy konyhai tippem, amely megkönnyítheti a mindennapokat. Ez nem más, mint a mesterséges intelligencia bevonása a menütervezésbe.

Vizi Zalán

A családi étkezések tervezése sok szempontból kihívás: figyelembe kell venni, ki mit szeret, mi egészséges, mi fér bele az időnkbe és a pénztárcánkba. Egy jól eltalált konyhai tipp ilyenkor aranyat ér, hiszen a monoton ötletelés könnyen vezethet kiégéshez, főleg azoknál, akik nap mint nap a konyhában állnak. Nem ritka, hogy az anyukák vagy apukák egyszerűen kifogynak az inspirációból, és ugyanazokat az ételeket ismétlik újra és újra.

konyhai tippet kért a mesterséges intelligenciától, a képen egy férfi főz
Konyhai tippért kérjük a mesterséges intelligencia segítségét
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Konyhai tipp: főzzünk mesterséges intelligenciával

Nálunk is ez történt, de támadt egy felismerésünk: a mesterséges intelligencia, jelesül a ChatGPT segítségét kértük. Megadtuk neki, hogy milyen ételeket szeretünk, mit kell kerülni, vagy éppen milyen diétát követünk, és máris készített heti menütervet, teljes bevásárlólistával, sőt, még recepteket is írt nekünk.  

A mesterséges intelligencia külön előnye, hogy a menütervezést a család változó igényeihez és időbeosztáshoz is tudja igazítani, ha például csak húszperces vacsorák elkészítésére van időnk, azt is megoldja. A „mesterségesen előállított” ötletekkel nemcsak időt, hanem energiát is spórolhatunk, hiszen a „mit főzzek ma?” kérdésre mindig kéznél lesz a válasz.

Összességében a mesterséges intelligencia nem csupán technológiai újdonság, hanem praktikus segítség a mindennapokban. Egy kis odafigyeléssel és nyitottsággal igazi társsá válhat a konyhában – méghozzá olyan társsá, amely sosem fogy ki az ötletekből.

