Ezt a magyarok sohasem fogják elfelejteni

Vizi Zalán

Láttam egy videót. Tízezrek várnak egy londoni koncertre. Az mindegy, hogy ki a fellépő, az a lényeg, ami a koncert előtt történt: az üres színpad előtt a hatalmas tömeg egy emberként énekli teli torokból a Queen legismertebb dalát, a Bohemian Rhapsody-t. Megdöbbentő és felemelő, hogy egy dal, amelyet előadója már több mint húsz éve nem énekelhet élőben, még mindig ekkora erővel hat az emberekre. Freddie Mercury, eredeti nevén Farrokh Bulsara, napra pontosan 79 évvel ezelőtt, 1946. szeptember 5-én született Zanzibáron. Csupán 45 évet élt, de karizmájával és tehetségével a rocktörténelem egyik legnagyobb alakjává vált. 1986-os budapesti koncertjüket pedig sosem fogjuk elfeledni.

Ezt a magyarok sohasem fogják elfelejteni
A Queen 1986-os budapesti koncertjét sosem feledjük
Forrás: Youtube

 

 

Címkék#koncert#ének#Freddie Mercury#Jó reggelt!#dal

