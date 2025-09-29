A kisfarsang most kezdődik, ami valamikor lakodalmak ideje volt

Az éghajlatváltozás miatt alighanem csúsznak majd a korábban megfigyeltek, de a kisfarsang időszaka most kezdődik, ami valamikor a lakodalmak, bálok ideje volt, és egészen Katalin napjáig, november 25-ig tartott. Az anyakönyvi híreket böngészve manapság is sokan választják frigyük időpontjának az őszi napokat, de kétlem, hogy a régebbi idők szokásai vezérelnék az egybekelőket.

Valamikor lakodalmak ideje volt a kisfarsang

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A néphagyományok természetesen tiszteletben tartandók, különösen az ilyen jeles napok, mint Szent Mihályé, ami az őszi gazdasági év fordulója is. Valamikor a Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza. A pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja volt.

Habár manapság már egyre kevesebb fecskét látni, ám az egyik kedves időjósló megfigyelés szerint, ha Szent Mihály itt találja a fecskéket, akkor hosszú és szép őszre lehet számítani. Másutt arról olvastam, hogy „Szent Mihály után már a füvet is csak harapófogóval lehet kicibálni”, azaz a növények többsége már nem fejleszt újabb hajtást, valamint nem nevel újabb termést.

Szóval kiemelkedően jeles nap szeptember 29., hiszen a hónap régi elnevezését is a mennyei seregek fejedelméről, Szent Mihály arkangyalról kapta.

