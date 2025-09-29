szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

2 órája

A kisfarsang most kezdődik, ami valamikor lakodalmak ideje volt

Címkék#Szent Mihály#kisfarsang#jegyzet

A magamfajta korán kelők a saját bőrükön tapasztalhatják az ujjak gémberedését biciklikormányon. Persze messze vannak még a mínuszok, de a réteges öltözködés már nem árt a hajnali tekeréshez. Ilyenkor, Szent Mihály napján amúgy is előtérbe szoktak kerülni a népi időjárás-megfigyelések is. Egykoron ettől a naptól várták ugyanis az időjárás hidegre, téliesre fordulását.

Tapodi Kálmán

Az éghajlatváltozás miatt alighanem csúsznak majd a korábban megfigyeltek, de a kisfarsang időszaka most kezdődik, ami valamikor a lakodalmak, bálok ideje volt, és egészen Katalin napjáig, november 25-ig tartott. Az anyakönyvi híreket böngészve manapság is sokan választják frigyük időpontjának az őszi napokat, de kétlem, hogy a régebbi idők szokásai vezérelnék az egybekelőket. 

kisfarsang a lakodalmak ideje,
Valamikor lakodalmak ideje volt a kisfarsang
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A néphagyományok természetesen tiszteletben tartandók, különösen az ilyen jeles napok, mint Szent Mihályé, ami az őszi gazdasági év fordulója is. Valamikor a Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza. A pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja volt. 

Habár manapság már egyre kevesebb fecskét látni, ám az egyik kedves időjósló megfigyelés szerint, ha Szent Mihály itt találja a fecskéket, akkor hosszú és szép őszre lehet számítani. Másutt arról olvastam, hogy „Szent Mihály után már a füvet is csak harapófogóval lehet kicibálni”, azaz a növények többsége már nem fejleszt újabb hajtást, valamint nem nevel újabb termést. 

Szóval kiemelkedően jeles nap szeptember 29., hiszen a hónap régi elnevezését is a mennyei seregek fejedelméről, Szent Mihály arkangyalról kapta. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu