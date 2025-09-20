Az új seprű jól seper

Remek hete van a Kecskeméti TE-nek, hiszen a lilák két nagy múltú, fővárosi klubot is legyőztek pár napon belül. A szurkolók érezhetően optimisták kezdenek lenni, sokan a legszebb sikerek időszakában tapasztalható játékot emlegetik már.

Tímár Krisztián, a Kecskeméti TE vezetőedzője

Fotó: Bús Csaba

A Kecskeméti TE újra magabiztosan játszik

A KTE csupán néhány hete váltott edzőt, az igen gyenge budafoki produkció és vereség után a vezetőség megköszönte Gera Zoltán munkáját, helyét Tímár Krisztián vette át. Az új tréner már az elejétől kezdve hangsúlyozta, hogy tudja, milyen játékot akar játszani csapatával, illetve azt hogyan érhetik el. Időt nem kért, ezzel együtt kiemelte, hogy először csapatot kell építeni, illetve megtanulni újra nyerni.

Eddig ezzel nincs gond, hiszen az Újpest ellen a Magyar Kupában hosszabbítás után nyert 3–2-re a KTE, majd szerdán egy pótolt meccsen 1–0-ra a feljutásra pályázó Honvéd ellen. A játék amellett, hogy főleg a lilák ellen igazán rendben volt, visszaadja azokat a stílusjegyeket, melyeket Tímár Krisztián játékosként is viselt. Kemény, határozott, stabil, fegyelmezett védekezés, bátor letámadás, az ellenfél megfojtása már a saját térfelén. Csupa olyan dolog, amire igazán vevők lehetnek a drukkerek, akkor is, ha egy-egy meccset esetleg nem sikerül megnyerni, hiszen mindig nem lehet győzni.

Még nagyon az elején jár a történet, ugyanakkor valami megváltozott, a kiesés után először játszik igazán sugárzó magabiztossággal a Kecskemét, legyen akárki is vele szemben, ezt a mentalitást pedig a győzelmek erősítik, amik építik a csapatot. Jósolni nem lehet az NB II.-ben, de az biztos, hogy ezen az úton haladva a KTE-vel is számolni kell a feljutásra esélyesek között.

A KTE tökéletes hetéhez még egy dolog hiányzik, vasárnap nyerni kell Ajkán!

