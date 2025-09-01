Ma reggel furcsa eufóriával indult a nap: végre újra van ovi és bölcsi! Imádom a fiaimat, de a végtelen nyári szünet után még a kávém is meghatódva gőzölgött a bögrében. Persze jó volt a sok közös élmény, fagyizás, kirándulás és kacagás, de valljuk be, az „Apa, unatkozom!”-maraton, a testvérek közti apokaliptikus vitatkozások és a vízipisztolyos támadások között már minden szülő titokban számolta a napokat. Most eljött a pillanat, amikor pezsgőt is lehetne bontani (némelyek talán meg is teszik). Nem azért, mert nem szeretjük a gyermekeinket, hanem mert végre ismét nekünk is juthat egy perc csend és néhány pillanat, amikor embernek érezhetjük magunkat.

Reggeli kávé

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció