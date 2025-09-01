szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

Még a kávém is meghatódva gőzölgött a bögrében

Maksa Balázs

Ma reggel furcsa eufóriával indult a nap: végre újra van ovi és bölcsi! Imádom a fiaimat, de a végtelen nyári szünet után még a kávém is meghatódva gőzölgött a bögrében. Persze jó volt a sok közös élmény, fagyizás, kirándulás és kacagás, de valljuk be, az „Apa, unatkozom!”-maraton, a testvérek közti apokaliptikus vitatkozások és a vízipisztolyos támadások között már minden szülő titokban számolta a napokat. Most eljött a pillanat, amikor pezsgőt is lehetne bontani (némelyek talán meg is teszik). Nem azért, mert nem szeretjük a gyermekeinket, hanem mert végre ismét nekünk is juthat egy perc csend és néhány pillanat, amikor embernek érezhetjük magunkat.

reggeli kávé a laptopon
Reggeli kávé
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

Címkék#kávé#bölcsőde#óvoda#Jó reggelt!

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu