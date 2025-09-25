szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Az égiek üzenete: kevesebb koffein

Várkonyi Rozália

A ritka esetek egyike volt a tegnap reggelem. Szükségem lett volna a kávé éltető erejére, de egyszerűen mégsem tudtam inni egy kortyot sem, nem kívántam. Így az egész napot koffein nélkül kibírtam, de végül 4 óra körül már éreztem a hiányát. Úgy gondoltam másnap reggel, hogy majd most végre jöhet a fekete nedű. Leültem a kanapéra, a kedvenc bögrém a bal kezemben, a macska az ölemben, és tartom a jobb kezemmel, nehogy leessen. Ám ez az áldott jószág addig fészkelődött, amíg a kávém fele a papucsomba és a padlóra ömlött. Úgy tűnik, az égiek jeleztek, ideje visszavenni a kávéadagomból.

kávét tölt és nő egy macska mellett
Szívesen indítom a napom egy kávéval
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

 

Címkék#kávé#koffein#macska#reggel#Jó reggelt!

