Az égiek üzenete: kevesebb koffein

A ritka esetek egyike volt a tegnap reggelem. Szükségem lett volna a kávé éltető erejére, de egyszerűen mégsem tudtam inni egy kortyot sem, nem kívántam. Így az egész napot koffein nélkül kibírtam, de végül 4 óra körül már éreztem a hiányát. Úgy gondoltam másnap reggel, hogy majd most végre jöhet a fekete nedű. Leültem a kanapéra, a kedvenc bögrém a bal kezemben, a macska az ölemben, és tartom a jobb kezemmel, nehogy leessen. Ám ez az áldott jószág addig fészkelődött, amíg a kávém fele a papucsomba és a padlóra ömlött. Úgy tűnik, az égiek jeleztek, ideje visszavenni a kávéadagomból.

Szívesen indítom a napom egy kávéval

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció