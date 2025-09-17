szeptember 17., szerda

Minden mérgét belefőzte a kávéba

Sebestyén Hajnalka

Van egy hangulatos kávézó, ahol alkalmanként kérek egy presszót. Általában ugyanaz a hölgy szolgál ki. Szimpatikus és kedves, és finom a kávéja is. A minap ismét arra jártam, de a kávé ezúttal pocsékra sikeredett, a kiszolgálás furára. A hölgy telefonon beszélt valakivel, láthatóan és hallhatóan nagyon feldúlt volt. Szerintem minden mérgét belefőzte a kávéba. Remélem, azóta már elillant a dühe, és legközelebb ismét jó kedvvel szolgálja fel a finom feketét. Ez a legutóbbi ugyanis inkább egy görög tragédiára emlékeztetett. De bízom benne, hogy a következő felvonásban újra happy end lesz, és a kedvenc presszómat tejjel és egy adag jókedvvel tálalja.

egy barista kávét főz
Nem mindenki szereti az erős kávét
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

