Egyre hamarabb sötétedik. Már a nyár közepén is gyanús volt, hogy a napocska sietősre fogta. A júniusi fél 10 helyett most már 8 előtt lelép. Talán ő is karácsonyra készül, hiszen addig már csak 104 nap van hátra. Szerencsére az esték még nem olyan hűvösek, ha nem esik, lehet teraszozni, beszélgetni vagy csak úgy üldögélni a csillagok alatt. De néhány hét, és el lehet pakolni a kerti bútort, elbúcsúzni a grillsütőtől, és beköltözni a lakásba, ahol már nyugodtan lehet morfondírozni a karácsonyi ajándékokon. Vagy… elengedni az egészet, és idén ajándék helyett csak közös beszélgetéseket tartani. Ami sokkal olcsóbb, és még csomagolópapír sem kell hozzá.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció