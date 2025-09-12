szeptember 12., péntek

Mária névnap

Sebestyén Hajnalka

Egyre hamarabb sötétedik. Már a nyár közepén is gyanús volt, hogy a napocska sietősre fogta. A júniusi fél 10 helyett most már 8 előtt lelép. Talán ő is karácsonyra készül, hiszen addig már csak 104 nap van hátra. Szerencsére az esték még nem olyan hűvösek, ha nem esik, lehet teraszozni, beszélgetni vagy csak úgy üldögélni a csillagok alatt. De néhány hét, és el lehet pakolni a kerti bútort, elbúcsúzni a grillsütőtől, és beköltözni a lakásba, ahol már nyugodtan lehet morfondírozni a karácsonyi ajándékokon. Vagy… elengedni az egészet, és idén ajándék helyett csak közös beszélgetéseket tartani. Ami sokkal olcsóbb, és még csomagolópapír sem kell hozzá.

már csak 104 nap van hátra karácsonyig
Már nyugodtan lehet morfondírozni a karácsonyi ajándékokon
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

Címkék#napnyugta#ajándék#karácsony#Jó reggelt!

