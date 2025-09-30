szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

A népmese összeköti a múltat a jelennel

Vizi Zalán

Szeptember 30-án ünnepeljük a népmese napját, amely emlékeztet minket arra, hogy a mesék nem csupán a gyerekek világát színesítik. A népmesékben benne rejlik a bölcsesség, a bátorság, a remény és a derű – mindaz, amire a felnőtteknek is szükségük van a mindennapokban. Ezek a történetek nemcsak szórakoztatnak, hanem kapaszkodót is adnak: megtanítanak küzdeni a nehézségekkel, hinni az igazság győzelmében és felismerni a jót a próbatételek során. A népmese napja jó alkalom arra, hogy újra elővegyük kedvenc történeteinket, és együtt olvassuk, hallgassuk, nézzük vagy meséljük őket. Hiszem, hogy a népmese összeköti a múltat a jelennel, illetve a jelent a jövővel. 

Jelenet az egyik Magyar Népmeséből.
Szeptember 30 a népmese napja
Forrás: kecskemetfilm.hu

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Címkék#tanítás#népmese#Jó reggelt!

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu