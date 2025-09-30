Szeptember 30-án ünnepeljük a népmese napját, amely emlékeztet minket arra, hogy a mesék nem csupán a gyerekek világát színesítik. A népmesékben benne rejlik a bölcsesség, a bátorság, a remény és a derű – mindaz, amire a felnőtteknek is szükségük van a mindennapokban. Ezek a történetek nemcsak szórakoztatnak, hanem kapaszkodót is adnak: megtanítanak küzdeni a nehézségekkel, hinni az igazság győzelmében és felismerni a jót a próbatételek során. A népmese napja jó alkalom arra, hogy újra elővegyük kedvenc történeteinket, és együtt olvassuk, hallgassuk, nézzük vagy meséljük őket. Hiszem, hogy a népmese összeköti a múltat a jelennel, illetve a jelent a jövővel.

Forrás: kecskemetfilm.hu