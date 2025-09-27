3 órája
Egy apró jó cselekedet nagy örömöt hozhat
A felgyorsult hétköznapok között elveszett a figyelmesség és az együttérzés a mindennapokból. Sokszor teszünk negatív dolgokat ok nélkül, ezzel szemben pedig jó cselekedeteket ritkán teszünk csakúgy.
A jó cselekedetek valahogyan mintha nehezebben jönnének. Sokkal könnyebben mondjuk például valakinek egymás után kétszer is, hogy siessen, pedig másodjára se fog jobban igyekezni, maximum csak feszültebbé tesszük a megjegyzésünkkel. Másik ok nélküli beszólás az „Ezt hagyd már abba, nagyon idegesít”. Sokszor mondjuk ezt olyan helyzetben, amikor valaki olyasmit csinál, ami nekünk irritáló, pedig könnyen el tudnánk viselni/fogadni, amivel a másik illetőnek meghagynánk saját békéjét.
Nem ő tehet róla
Ennél erősebb és konkrétabb példa ilyen típusú szituációk közül, amikor egy alkalmazottra haragszunk olyanért, amihez neki semmi köze. Például egy pénztárosra haragudni a magas árak miatt egészen abszurd, de mégis sokan hibáztatják őket.
A jó cselekedetek beragyogják a napot
Az ok nélküli jószívűség, kedvesség viszont ennél sokkal ritkább. Gondolok ezalatt olyanokra minthogy ok nélkül rámosolyogni a szembejövő járókelőre, vagy kivételesen figyelni egy unalmas történetre is, amit valaki mesél, és arra érdemben reagálni. Ilyen lehet még köszönetet mondani valakinek csakúgy a semmiből, akár családtagoknak, akár például egy buszsofőrnek a munkájáért. Alapudvariasság lenne, de már ez is egészen elveszett, hogy a buszon a helyet átadjuk az időseknek, vagy olyan személynek, akinél nehéz csomag van, esetleg látszik rajta, hogy alig áll a lábán a fáradságtól. Ezek mind olyan gesztusok, melyek minket is feltöltenek pozitív érzésekkel és gondolatokkal, nem csak a másik felet.
