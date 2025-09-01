Az iskola kezdetével mindig elfog egy furcsa érzés, a nosztalgia

Emlékszem, amikor én voltam kisiskolás, mennyire más szemmel láttam ezt az időszakot. Sokan panaszkodtak a nyár végére, szorongtak az első nap miatt, én viszont mindig vártam. Számomra az iskolaév kezdete olyan volt, mint egy új kaland: a frissen hegyezett ceruzák illata, az üres füzetek hófehér lapjai, amelyek csak arra vártak, hogy beteljenek tudással és történetekkel.

Szeptember elsején minden gyereknek megkezdődik az iskola

Az iskola kezdete nemcsak kötelesség, hanem lehetőség is

Szerettem tanulni. Nemcsak a jegyek miatt, hanem azért is, mert minden órában volt valami izgalom. Új dolgokat felfedezni, érteni a világ összefüggéseit – ezek számomra örömöt jelentettek. De ami talán még ennél is fontosabb volt, az a közösség. A barátok, akikkel a hosszú nyár után újra találkoztunk, a közös titkok, nevetések, csínyek. Az iskola sosem csak a tanulás volt: élet volt, élmények sora, amely összekötött bennünket.

Most, amikor látom a mai gyerekeket, sokszor eszembe jut, vajon ők is érzik-e ugyanezt. Várják-e az első csengetést, vagy inkább a nyár szabadságát siratják? Talán más a világ, mások a kihívások, de bízom benne, hogy számukra is marad majd valami varázslat ebben az időszakban. Mert az iskola kezdete nemcsak kötelesség, hanem lehetőség is: új lapot nyitni, barátságokat szőni, álmainkhoz közelebb kerülni. És ha ma becsukom a szemem, újra hallom a régi csengőt, érzem a táska súlyát a hátamon, és tudom: ezek az emlékek örökre elkísérnek. És talán épp ezért érzem most is különlegesnek ezt az időszakot: mert minden szeptemberben egy kicsit újrakezdődik valami.