Az iskola kezdetével mindig elfog egy furcsa érzés, a nosztalgia

Elkezdődött az iskola. Ma már szülőként, felnőttként nézem a gyerekek zsibongását az iskola előtt, mégis mindig elfog egy furcsa érzés: a nosztalgia.

Maksa Balázs

Emlékszem, amikor én voltam kisiskolás, mennyire más szemmel láttam ezt az időszakot. Sokan panaszkodtak a nyár végére, szorongtak az első nap miatt, én viszont mindig vártam. Számomra az iskolaév kezdete olyan volt, mint egy új kaland: a frissen hegyezett ceruzák illata, az üres füzetek hófehér lapjai, amelyek csak arra vártak, hogy beteljenek tudással és történetekkel.

az iskola előtt van egy anya és a lánya
Szeptember elsején minden gyereknek megkezdődik az iskola
Fotó: Shutterstock.com/ Illusztráció

Az iskola kezdete nemcsak kötelesség, hanem lehetőség is

Szerettem tanulni. Nemcsak a jegyek miatt, hanem azért is, mert minden órában volt valami izgalom. Új dolgokat felfedezni, érteni a világ összefüggéseit – ezek számomra örömöt jelentettek. De ami talán még ennél is fontosabb volt, az a közösség. A barátok, akikkel a hosszú nyár után újra találkoztunk, a közös titkok, nevetések, csínyek. Az iskola sosem csak a tanulás volt: élet volt, élmények sora, amely összekötött bennünket.

Most, amikor látom a mai gyerekeket, sokszor eszembe jut, vajon ők is érzik-e ugyanezt. Várják-e az első csengetést, vagy inkább a nyár szabadságát siratják? Talán más a világ, mások a kihívások, de bízom benne, hogy számukra is marad majd valami varázslat ebben az időszakban. Mert az iskola kezdete nemcsak kötelesség, hanem lehetőség is: új lapot nyitni, barátságokat szőni, álmainkhoz közelebb kerülni. És ha ma becsukom a szemem, újra hallom a régi csengőt, érzem a táska súlyát a hátamon, és tudom: ezek az emlékek örökre elkísérnek. És talán épp ezért érzem most is különlegesnek ezt az időszakot: mert minden szeptemberben egy kicsit újrakezdődik valami.

 

 

