Az utolsó pillanat bajnoka

William Shakespeare szerint jobb három órával előbb, mint egy perccel utóbb érkezni. Vagy két hónappal előbb, mint ahogy nekem sikerült, „időben odaérni".

Mócza Milán

A hétköznapok forgatagában ezer és ezer teendője van az embernek. Ha véletlen nem fedik egymást a programok, lenne idő kényelmesen elkészülni és elindulni egyik helyről a másikra, sokan akkor is az utolsó pillanatban – vagy azután – érkeznének meg, loholva, kifulladva. Igazság szerint gyakran előfordul ez velem is. Időben odaérni megbeszélésre, orvoshoz vagy épp tárgyalásra, kihívást jelent. 

sikerült időben odaérni, kapkodás volt a reggel,
Bár kihívás volt, sikerült időben odaérni
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Elaludtam, rohanok!

Példának okáért a minap pont egy tárgyalásra igyekeztem a bíróságra, ahonnan ugyebár késni nemhogy nem illik, egyszerűen nem szabad. Hát melyik napon aludnám át az ébresztőt? Persze, hogy azon. Összedobáltam a táskába szükséges dolgokat, pirítós a számban, megyek ki a kapun, papucsban. 

De hiszen ott nem jelenhetek meg papucsban! Visszaszaladok, felkapom a cipőt és mennék ki a kapun, kulcs nélkül. Rendben, menjünk hát ismét vissza. Kulcs, telefon, cipő megvan, irány a kocsi. A kocsikulcs! A francba. Mély levegő, még egy utolsó kanyar vissza a házba, majd elindultam – a sebességkorlát felső élén táncolva.

És mégsem lehetetlen időben odaérni...

Megérkeztem a bíróságra mintegy öt perccel a tárgyalás előtt. Bejelentkeztem a portán, átvizsgálnak a fémdetektorral. Kipakolom a táskám. Szaladok fel a lépcsőn, meg egy másikon, egy folyosón és még egy másikon, mire megtalálom a termet. Egy perc volt a kezdésig. Huh. Remek időt futottam! Némi keserédes büszkeséggel töltött el az óra látványa, amikor is utánam szalad a portáról a kolléga. Akkor tűnt fel, hogy egyedül én állok a tárgyaló előtt. 

„Hát magának nem szóltak? Elmarad a tárgyalás, jöjjön vissza két hónap múlva. De tudja mit? Inkább két hónappal előbb, mint egy perccel később.”

 

 

