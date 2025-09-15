A százéveseké a világ? Van, ahol úgy fest!

A BBC cikkében olvastam, hogy Japánban immár közel százezer ember él, aki betöltötte a 100. életévét. Ez önmagában lenyűgöző adat, de igazán különlegessé az teszi, hogy ez a szám évről évre folyamatosan növekszik, immár több mint fél évszázada. Míg a világ számos országában az öregedés inkább terhet jelent a társadalomnak, Japánban a hosszú élet ünneppé válik: nem véletlen, hogy külön nemzeti ünnepük van az idősek megbecsülésére. Ez az attitűd önmagában példaértékű.

Vajon mi lehet a hosszú élet titka?

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A hosszú élet titka nem csupán a genetika vagy a szerencse kérdése. Japánban a táplálkozás, a közösségi szokások és a mindennapi aktivitás összessége járul hozzá ehhez a különleges eredményhez. A hal- és zöldségalapú étrend, a mértékletesség, a mindennapos mozgás és a közösségi élmények mind erősítik a testi-lelki egészséget. A Radio Taiso, a napi közös tornagyakorlat például egyszerre biztosít mozgást és közösségi kötődést.

Természetesen a számokkal kapcsolatban lehetnek viták, hiszen korábban kiderült, hogy a nyilvántartások hibái torzították az adatokat. Mégis, a tendencia vitathatatlan: Japán társadalma hosszabb, aktívabb és egészségesebb időskort él meg, mint szinte bárhol a világon.

A kérdés inkább az: mit tanulhatunk ebből mi, más országok lakói? A hosszú élet nem pusztán az orvosi ellátás színvonalán múlik. A közösséghez való tartozás, az idősek tisztelete, a tudatos táplálkozás és az aktív életmód mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ne csak években, hanem minőségben is gazdagodjon az életünk. Japán példáján láthatjuk, hogy az öregedés nem teher, hanem lehetőség, egy olyan életszakasz, amelyet érdemes ünnepelni.