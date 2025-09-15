szeptember 15., hétfő

Minden hőhullámmal egy évet öregszünk

Maksa Balázs

A tudósok szerint a hőség nemcsak megizzaszt, hanem fel is gyorsítja az öregedést. Egy friss kutatás szerint az extrém hőségben élő emberek biológiai életkora akár 14 hónappal is idősebb lehet, mint a jóval hűvösebb térségekben élőké. Mintha minden hőségriadóval kapnánk egy születésnapot, csak éppen torta és buli nélkül. A forróság közben a szívet, a vesét és az immunrendszert is sanyargatja, így nem csoda, ha estére úgy érezzük, mintha három műszakot húztunk volna le. Most, hogy itt az ősz, fellélegezhetünk, de jövő nyáron már ne csak a naptejet kenjük, hanem a fiatalságunkat is óvjuk meg. Addig van néhány hónapunk kitalálni, hogy ezt mégis hogyan tegyük.

naptejjel keni magát egy nő
Óvjuk a bőrünket a naptól
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

 

 

 

Címkék#immunrendszer#hőség#hőhullám#öregedés#Jó reggelt!

