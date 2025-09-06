Közeledek Hamilton felé

Csodálatos élményben volt részem Hamilton-rajongóként. Szerdán Milánóban jártunk, és amikor odaértünk a luxusmárkák divatutcájába, óriási üdvrivalgásra lettünk figyelmesek. S ez nem a Diornak vagy Guccinak szólt, hanem a Ferrarinak, Hamiltonnak és Leclercnek a Ferrari exkluzív üzleténél. E hét végén a Forma–1 mezőnye a szomszédos monzai pályán köröz. Ott, ahol 50 éve, 1975. szeptember 7-én Niki Lauda megszerezte első világbajnoki címét ferrarisként. Mire odasétáltam a boldog mámorban úszó tömeghez, már csak az autóban ülő Hamiltont láthattam, de ez is felemelő élmény volt. Eddig csak távolról, a Hungaroringen láttam, most pedig csak néhány méterre volt tőlem.

Lewis Hamilton

Fotó: Csudai Sándor