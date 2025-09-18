szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Jegyzet

Gyerekkori gombás kalandok

Címkék#gombagyűjtés#jegyzet#gomba

A gombaszedés gyerekkorom egyik legnagyobb öröme volt. Eső után, amikor kisütött a nap, már indultunk is a közeli erdőkbe, rétekre gombát keresni.

Vajda Piroska

Legtöbbször a nagyszülőkkel és szüleinkkel, de olyan is volt, hogy a szomszédgyerekkel, bandába verődve jártuk a környéket. Tudtuk, hol találhatók a legjobb gombás helyek, így szinte sosem tértünk haza üres kosárral. A leggyakoribb zsákmányunk a szegfűgomba és a csiperke volt. Örültünk, amikor hatalmas őzlábgombát találtunk, és ugráltunk örömünkben, ha nyúlfülegombát, vagy éppen Szent György gombát vihettünk haza. 

gombaszedés a nagyszülőkkel, szép emlékek,
A gombaszedés kiváló családi program is
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A családi tudás: a nagyszülők bölcsessége

Ha olyan gomba akadt a kezünkbe, amit nem ismertünk, nem a gomba-szakellenőrhöz vittük – mert a falukban nem volt ilyen –, hanem egyenesen a nagyszüleimhez. Ők mindig tudták, hogy melyik ehető és melyik nem, hiszen jól ismerték a természetet – a gyógynövényeket, a gombákat és minden más titkát. Tudásuk biztosította, hogy sosem történt gombamérgezés a családunkban. Ez a tudás generációról generációra öröklődött. De valahogy, manapság, mintha mi már nem lennénk olyan biztosak. Legalábbis én nem. Főleg mióta anya lettem, még inkább ezt érzem.

Amikor a gyerekek még picik voltak, mi is gyakran jártunk gombát szedni, de sosem voltunk olyan magabiztosak, hogy csak úgy, ellenőrzés nélkül megettük volna, amit találtunk.

Az otthoni termesztés: kényelmes és biztonságos megoldás

A gombaszedés népszerűsége talán akkor kezdett csökkenni, amikor megjelentek az úgynevezett „zsákos gombák” az üzletekben. A legtöbb család, köztük mi is, inkább otthon kezdett el magának termelni laska- vagy csiperke gombát. A pincében sorakoztak a gombás zsákok, és mi nagy lelkesedéssel figyeltük, ahogy napról napra nőnek. 

A természet ajándéka: miért fontos a gombászás?

Ma pedig, amikor már mindenféle gombát megvehetünk az üzletekben és piacokon, még ritkábban indulunk neki az erdőnek. Így viszont megfosztjuk magunkat attól az egyszerű örömtől, amit a természet felfedezése, a csendes gombászás, a friss levegőn való időtöltés jelent. Mert bár a gombák ott vannak a boltban, a természet varázsa és az együtt töltött idő, amit egy-egy gombás túra hozhat, pótolhatatlan. 

 

