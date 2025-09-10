Minden ősz vándorútra hív, csendes búcsút hoz

Már hozzászoktam a nyáron, hogy munka közben, a nyitott ablaknál, a számítógép előtt ülve hallgatom a villanypóznákon üldögélő fecskék kedves hangját. Láttam, ahogy a szellőn ringatózó vezetéken pihentek, vagy cikázva hívogatták egymást, mintha csak a nyár minden apró örömét összegyűjtenék.

A nyár vége a fecskék vándorlásának kezdete is egyben

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A nyár vége a fecskék vándorlásának kezdete

A reggeli levegő már egyre inkább az ősz hűvös, friss érintését hozza és a jól ismert madárkoncertet jövő tavaszig nélkülöznöm kell. A védett madarak ugyanis a hagyományaikhoz híven szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján útra keltek, hogy Afrikában teleljenek. A vándorlásuk egy csodálatos, ősi ritmus része, amit évről évre megújítanak. Elindulnak a számunkra ismerős égtájak felé, ahol a meleg és bőséges táplálék várja őket.

A fiatal fecskék, akik idén tanulták meg az égi táncot, már rutinosan csatlakoztak a felnőttekhez, akik minden évben ugyanazokat az útvonalakat követik. Lenyűgöző vándorlásuk során több ezer kilométert tesznek meg.

Itt van az ősz

Ilyenkor mindig valami megmagyarázhatatlan melankólia önt el. Mintha nemcsak a madarak, hanem a nyár, a meleg napok és a szabadság érzése is velük távozna. A napok rövidülnek és az esték hosszúra nyúlnak, az ablakon beszűrődő fény sem olyan erőteljes.

Példát mutatnak

Mégis, valahol titokban örülök, mert tudom, hogy tavaszra újra itt lesznek, és újra megtöltik a levegőt hangjukkal, a friss tavaszi széllel együtt. A vándormadarak visszatérésével pedig elindul egy új életciklus, új kezdet, új remény.

Addig is tanulhatunk tőlük, hiszen közös vonulásuk példát mutat a kitartásról és az összetartásról.