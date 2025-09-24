Egészségtelen bébiételek

Az összetevők listáját alaposabban elolvasva sokszor meglepődhetünk: olyan adalékanyagok, ízfokozók vagy éppen hozzáadott cukor lapul a tetszetős címke mögött, amelyeknek kisgyermekek étrendjében semmi keresnivalójuk. Egy egészségtelen bébiétel úgy növeli a cukorhoz való hozzászokást, hogy már az első években „édesszájúvá” formálja a kicsit, megalapozva ezzel a későbbi egészségügyi kockázatokat.

Egy egészségtelen bébiétel úgy növeli a cukorhoz való hozzászokást, hogy már az első években „édesszájúvá” formálja a kicsit

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az egészségtelen bébiételeket trükkös csomagolásokkal tüntetik fel

Gyakori trükk, hogy a természetesnek hirdetett gyümölcspürék valójában jelentős mennyiségű rejtett cukrot tartalmaznak. Ezt a gyártók nagy büszkén nem mutogatják a csomagoláson, de azt, hogy van benne mondjuk D- vagy C-vitamin, azt már igen, és ezzel akarnak befolyásolni, a terméket jó színben feltüntetni.

Hasonlóan megtévesztő lehet a „teljes értékű” vagy „egészséges” felirat, miközben az ételben alig találunk rostot, fehérjét vagy valódi tápanyagot. Gyakorló szülőként rájöttem, kissé rémisztő tud lenni, mekkora felelősség hárul a felnőttekre ilyen szempontból is.

Sokszor a reklámok és a csomagolás ígéretei alapján döntünk, nem pedig a tényleges összetevők ismeretében. De tudnunk kell, hogy a kevesebb cukor, a természetes alapanyagok és a valóban tápanyagdús étrend nem csupán divatos jelszavak, hanem a jövő generációjának egészséges fejlődését megalapozó tényezők.