Merj élni!

Jó ideje figyelem az időseket, és néha gyöngyszemekre akadok. Nem ítélkezem felettük, inkább csodálom őket, hogy mernek élni szabadon. A minap sétálok Kecskeméten és a hátam mögül hallom a dübörgő diszkó zenét. Gondoltam egy friss jogsis „suhanc”, aki bőgeti a zenét az autójában. Egyre közelebb ért a zene, mire feleszméltem a 80 év körüli bácsi eltekert mellettem bringával, elől a kosarában a nagy hangfallal. Éppen a kétezres években hódító román O-Zone együttes nagy slágere szólt, a Dragostea Din Tei. Imádtam az egész jelenséget. Nemcsak tud, de mer is élni a bácsi. Azon már nem is csodálkoztam, hogy még másnap reggel is ezt a slágert dúdolgattam.

Kerékpározik egy férfi

Fotó: PeopleImages