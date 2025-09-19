szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

47 perce

97 éves Mickey egér – így lett egy csibész kis figura a gyerekkorunk örök hőse

Címkék#Disney#Mickey#jegyzet

Kilencvenhét éve mutatták be először Mickey egeret a „Willie a gőzhajó” című rövidfilmben. A Disney ikonikus figurája azóta is generációk gyerekkorának meghatározó szereplője, és vele együtt egy egész mesevilág vált halhatatlanná.

Orosz Fanni Flóra

Kilencvenhét év telt el azóta, hogy először felcsendült a „Willie a gőzhajó” pattogó dallama, és megjelent a vásznon az akkor még vékony végtagokkal és csibész mosollyal megrajzolt Mickey egér. Az Ub Iwerks által megalkotott figura a húszas évek végén még inkább rakoncátlan, sőt, helyenként gonosz karakter volt: macskákat kergetett, női szereplőket piszkált, és csínytevései gyakran végződtek káosszal. A világ azonban hamar beleszeretett ebbe a különös, fekete-fehér egérkébe, aki később színesbe öltözött, kikerekedett és megszelídült – s ezzel együtt a Disney, a remény, a barátság és az öröm jelképe lett.

Mickey egér, a Disney legismertebb figurája
97 éve született Mickey egér, a Disney legismertebb figurája
Fotó: Snap/Northfoto/Central European Rights/Snap

A Disney-mesék jelentik a gyerekkort számomra

A Disney-mesék számomra a gyerekkort jelentik. Mindannyiunknak megvannak a kedvencei – nekem például a Hercules, A kis hableány és a Mackótestvér, amelyekhez mindig nosztalgiával térek vissza. Van valami utánozhatatlan bájuk ezeknek a kézzel rajzolt animációknak: otthonosak, melegek, és a hibáik teszik őket élővé. Még ma is kiráz a hideg, amikor felcsendül az ikonikus Disney intró, és a sötétből lassan kirajzolódik a kék kastély sziluettje. Abban a pillanatban újra gyerek leszek – és Mickey is ott van, mosolyogva, mintha csak rám várna. Talán ez a titka: hogy sosem öregszik meg igazán, ahogy a bennünk élő gyerek sem. És ha valami, ez a varázslat örök.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu