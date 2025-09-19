97 éves Mickey egér – így lett egy csibész kis figura a gyerekkorunk örök hőse

Kilencvenhét év telt el azóta, hogy először felcsendült a „Willie a gőzhajó” pattogó dallama, és megjelent a vásznon az akkor még vékony végtagokkal és csibész mosollyal megrajzolt Mickey egér. Az Ub Iwerks által megalkotott figura a húszas évek végén még inkább rakoncátlan, sőt, helyenként gonosz karakter volt: macskákat kergetett, női szereplőket piszkált, és csínytevései gyakran végződtek káosszal. A világ azonban hamar beleszeretett ebbe a különös, fekete-fehér egérkébe, aki később színesbe öltözött, kikerekedett és megszelídült – s ezzel együtt a Disney, a remény, a barátság és az öröm jelképe lett.

97 éve született Mickey egér, a Disney legismertebb figurája

Fotó: Snap/Northfoto/Central European Rights/Snap

A Disney-mesék jelentik a gyerekkort számomra

A Disney-mesék számomra a gyerekkort jelentik. Mindannyiunknak megvannak a kedvencei – nekem például a Hercules, A kis hableány és a Mackótestvér, amelyekhez mindig nosztalgiával térek vissza. Van valami utánozhatatlan bájuk ezeknek a kézzel rajzolt animációknak: otthonosak, melegek, és a hibáik teszik őket élővé. Még ma is kiráz a hideg, amikor felcsendül az ikonikus Disney intró, és a sötétből lassan kirajzolódik a kék kastély sziluettje. Abban a pillanatban újra gyerek leszek – és Mickey is ott van, mosolyogva, mintha csak rám várna. Talán ez a titka: hogy sosem öregszik meg igazán, ahogy a bennünk élő gyerek sem. És ha valami, ez a varázslat örök.