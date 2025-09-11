TOP 60 csengőhang, amit nem akarsz hallani

A minap éppen dolgoznék itthon, csönd, koncentráció. Majd egyszer csak megszólal a kapucsengő. Nem, nem vendég jön, „tesztüzem” indult a szomszédban, ahol történetesen a nagyszülők laknak. Úgy döntöttek, hogy kiválasztják a tökéletes csengőhangot. De nem ám elsőre! Vagy húsz percen keresztül szólt a teljes repertoár: ding-dong, madárcsicsergés, még karácsonyi dallamok is (szeptemberben). Na és persze nem lehetett kihagyni egyet sem, mindet végig kellett hallgatni. Aztán újra. Meg még egyszer. Egy ponton már azt hittem, sosem jutnak dűlőre, hiszen valljuk be, roppant fontos döntés ez. Mindenesetre borzasztó volt így dolgozni, még, ha külső szemmel nézve mókás szituációnak is tűnt. Végül talán kiválasztották. Szerintem a huszonhetedik lett a nyerő.

