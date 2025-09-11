szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

TOP 60 csengőhang, amit nem akarsz hallani

Digner Brigitta

A minap éppen dolgoznék itthon, csönd, koncentráció. Majd egyszer csak megszólal a kapucsengő. Nem, nem vendég jön, „tesztüzem” indult a szomszédban, ahol történetesen a nagyszülők laknak. Úgy döntöttek, hogy kiválasztják a tökéletes csengőhangot. De nem ám elsőre! Vagy húsz percen keresztül szólt a teljes repertoár: ding-dong, madárcsicsergés, még karácsonyi dallamok is (szeptemberben). Na és persze nem lehetett kihagyni egyet sem, mindet végig kellett hallgatni. Aztán újra. Meg még egyszer. Egy ponton már azt hittem, sosem jutnak dűlőre, hiszen valljuk be, roppant fontos döntés ez. Mindenesetre borzasztó volt így dolgozni, még, ha külső szemmel nézve mókás szituációnak is tűnt. Végül talán kiválasztották. Szerintem a huszonhetedik lett a nyerő.

TOP 60 csengőhang, amit nem akarsz hallani
Borzasztó volt így dolgozni, még, ha külső szemmel nézve mókás szituációnak is tűnt
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

Címkék#hangok#kapucsengő#Jó reggelt!#munka

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu