Történt ugyanis, hogy a kisfiú, aki a portugál csapatot a pályára kísérte, teljes szívvel és hangosan énekelte az örmény himnuszt, amikor hirtelen kezet érzett a vállán. Cristiano Ronaldo mosolyogva pillantott rá, majd átölelte, a fiú pedig szemmel láthatóan élete legmeghatóbb pillanatát élte át. Az a pár másodperc megmutatta, hogy a futball varázsa nemcsak a stadionban születő gólokban rejlik, hanem a kimondatlan üzenetekben is: a figyelemben, a kedvességben és abban, hogy egy világsztár is tud igazán emberi maradni.

Cristiano Ronaldo egy magyar gyermeknek is felejthetetlen pillanatot szerezhet

Forrás: AFP

Cristiano Ronaldo új barátot szerzett

Ronaldo másnap Instagramon is megosztotta a történetet: „Tegnap új barátot szereztem. Nagyon hálás vagyok a szeretetért és támogatásért, amit minden nap kapok, és remélem, hogy mindenki követi az álmait!” – írta. A videót rövid idő alatt több mint 5,3 millióan kedvelték, 126 ezer hozzászólás érkezett, és mindegyik ugyanarról szólt: a szeretetről, az emberségről, a futball igazi erejéről.

Ronaldo 40 évesen is töretlenül hajt, már 942 gólnál jár pályafutása során. Eltökélt célja, hogy elérje az ezret, de legalább ilyen fontos, hogy közben képes felejthetetlen pillanatokat adni. Kedden Budapesten, a Puskás Arénában lép pályára Portugália, és egy magyar gyereknek is ugyanilyen élményt szerez majd, amikor kézen fogva sétálhatnak ki 60 ezer néző elé a pályára. Ez a sport igazi ajándéka.