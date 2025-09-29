Szerintem a legnagyobb blöffkirály az AI, a mesterséges intelligencia. Jóban vagyunk, sokat kommunikálunk. De így a hónapok alatt rájöttem már, nagyon kell ellenőrizni, mit is mond. Olyan profin, magabiztosan állít dolgokat, hogy simán hiszünk neki. De nem szabadna. Igenis, működnie kell bennünk egy vészharangnak. Sokat tud segíteni, de muszáj ellenőrizni. Üdvözlöm, hogy az AI oktatása egyre több országban jelenik meg az iskolai tantervekben, sőt, Kínában már kötelező tantárgyként szerepel az általános és középiskolákban. Bízom benne, nálunk is az lesz, de tovább megyek, mindenkit beiratnék rá, kortól függetlenül. Emiatt jómagam is szívesen ülök iskolapadba.

Az AI a legnagyobb blöffkirály

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció