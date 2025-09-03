A tökéletes ajándékot nem a pénz határozza meg

Nagyon eltérő, hogy kinek, mi számít jó ajándéknak. Gyerekkorban a legjobb ajándékok a legnagyobbak vagy a legmenőbbek voltak. Később pedig már nagyon eltérő, hogy kinek, mi számít jó ajándéknak. Van olyan, aki csalódott, ha csak egy átlagos értékű autót kap, mások pedig elsírják magukat, ha a kedvenc szülinapi tortájukat süti valaki.

A tökéletes ajándék nem az értékéről, hanem a mögötte rejlő figyelmességről szól

Életem legvicesebb ajándéka

Számomra az abszolút kedvenc ajándék egyben az és az eddigi legviccesebb meglepetésem is lett. A párommal megegyeztünk abban, hogy egy bizonyos összeg kereti között fogunk vásárolni a Temuról egymásnak évfordulónk alkalmából. Az összeg elég nagy volt ahhoz, hogy valami hasznosat vagy szépet vegyünk egymásnak. Amikor átadta az ajándékomat, mondtam, hogy megpróbálom csak tapintásból kitalálni, hogy mi lehet az. Amikor hozzáértem, valami nagy, műanyag volt, amiről később felismertem, hogy egy telefontok. Amikor kinyitottam a szemem, akkor a legdundibb műanyag szagú tok került a szemem elé, amit valaha láttam. Mások valószínűleg nem feltétlen örültek volna annyira, mint én, és pont ezért tetszett nekem annyira, mert tudta a barátom, hogy nekem a tökéletes ajándék egy dundi kenyeres telefontok, amire bármikor, ha ránézek, jókedvem lesz. Kaptam még mellé más ajándékot is, mert azért ennyire nem volt kicsi az összeg, de ez volt a kedvencem.

Szerintem mindenkinek más gondolata van egy jó ajándék kapcsán, de legtöbbeknek talán az számít, hogy lássák az ajándékból azt, hogy mennyire figyel rájuk és ismeri őket az a személy, aki az ajándékot adja nekik.