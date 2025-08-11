Néha ugyan késik, de még így is megéri vonatra szállni

A Kecskeméti Kisvasút nap élénkítette fel bennem a vonatozással kapcsolatos emlékeimet. Volt már lehetőségem vonattal utazni külföldön is, de valahogy mindig hiányzott a kis kopott fülke, és a végeláthatatlan tájak, a nyugodt kis tanyákkal, és mezőkkel.

Vonattal utazni jó döntés, ha lelassulni vágyunk

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Vonattal utazni lelassulást hoz

Egyetemre mindig vonattal mentem, és ha éppen rosszabbul indult a reggelem, mindig megnyugtatott egy kis tájnézegetés vagy éppen egy kényelmes kis szundi a zötykölődés hatására. Itt mindig volt egy órám arra, hogy jobban összeszedjem a gondolataimat, és kicsit el tudjak vonatkoztatni az aktuális problémáimtól, kivéve persze, amikor nyáron a legnagyobb hőségben sikerült csak vonatra szállnom, akkor már ez egy kicsit nehezebb volt. De összességében olyan volt az utazás mindig, mintha kicsit megállt volna az idő, ami kifejezetten jól esett a felgyorsult hétköznapok között, amikor azzal voltam elfoglalva, hogy utolérjem magam a teendőimmel.

Emberi kapcsolatainkra is jó hatással van a vonatozás

Másik nagy előnye az én szememben a vonatnak, ha a megfelelő emberekkel találkozok, akkor mindig jókat beszélgetünk a kis fülke otthonosságában, sőt volt olyan is, hogy valakit az utazás során ismerhettem meg igazán, megtörve ezzel a korábbi felszínes beszélgetéseket.

Mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy az autó gyorsasága helyett, ha tudja mindenképp a vonatot vagy buszt válassza néha, hogy legalább az a kis idő erejéig ne azon gondolkozzon, hogy mennyire siet, mennyi mindent kell még ma csinálnia, miket felejtett otthon és mi nem fog jól sikerülni a nap folyamán, hanem egy kicsit csak maradjunk a békés tájak és kellemes beszélgetések társaságában. Nem mellesleg a környezetnek is barátságosabb a tömegközlekedés.