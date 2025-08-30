Egyik reggel a futár letett az ajtónk elé egy nagy, hosszúkás dobozt. Rögtön eszembe jutott, amit pár napja édesanyám mondott: figyeljem majd, mikor hozzák a csomagot, mert rendelt egy új fűnyírót az interneten, mindössze 12 ezer forintért.

Új fűnyíró 12 ezerért? Van ilyen!

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Amikor megláttam a dobozt, újra végigfutott bennem a gondolat: fűnyíró 12 ezerért? Ez gyanúsan olcsó, kínai, sőt inkább átverésnek tűnik. Ráadásul édesanyám nem mozog otthonosan az online-világban, így voltak kétségeim. Kibontottuk a csomagot, és ekkor kezdődtek a problémák.

Lássuk, mit tud az új fűnyíró!

Először is kerestem az összeszerelési útmutatót. Találtam is egy papírt, amit a gyártó nyilván annak szánt, de mindössze három rajz szerepelt rajta. Felirat vagy magyarázat sehol, csak három ábra, ahol három valamit összedugnak, meghúznak, csavaroznak. Ehhez képest a dobozban legalább ötven apró lemez, csavar, nyél és egy akkumulátor hevert szanaszét.

Gondoltam, megnézem a márkát az interneten, hátha találok róla valamit. A dobozt alaposan átvizsgálva kiderült: a „márka” nem más, mint ennyi – Elektromos fűnyíró. Igazán bizalomgerjesztő. Megpróbáltam hát a dobozon lévő kép alapján összerakni, de azon feleannyi alkatrész volt, mint amennyi a csomagban.

Végül próba-szerencse alapon sikerült valahogy összetákolni. Hát, gondoltam, nézzük meg mit tud. Csodák csodájára beindult! Igaz, pár méter után kiesett az egyik kereke. Visszaraktam, fújtam egy nagyot, és mentünk tovább.

Maradt ugyan néhány fölösleges alkatrész, útmutató továbbra sincs, márkája gyakorlatilag nincs, és a kereke sem egészen azon a tengelyen forog, ahol kéne – de működött. Elmosolyodtam. Mit is várhat az ember egy 12 ezer forintos kínai fűnyírótól?