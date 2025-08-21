augusztus 21., csütörtök

Minden generáció megtalálja a saját ünnepi csodáját

Címkék#gyerek#tűzijájék#ünnep

Ma már egyre kevesebb helyen csodálhatjuk a fényjátékot az államalapítás ünnepen. A tűzijáték régen igazi ünnep volt augusztus 20-án: színes fények az égen, gyermeki ámulat a szemekben.

Orosz Fanni Flóra

Ilyenkor óhatatlanul eszembe jut, milyen volt gyerekként átélni a tűzijáték varázsát. Amikor kislány voltam, ez az este számított az év egyik legnagyobb eseményének. Már napokkal előtte készültem rá, és alig vártam, hogy végre sötét legyen, és a magasba törjenek az első színes fények. Akkoriban minden sokkal élesebbnek és színesebbnek tűnt: a hangok erősebben dübörögtek, a látvány pedig egyszerűen felfoghatatlan volt. Gyerekfejjel tényleg olyan érzés volt, mintha valami csoda történne: tűz lobog az égen, és mégsem éget el semmit.

tűzijátékot néz egy család
Gyerekkori emlékek az augusztus 20-i tűzijátékról
Fotó: Shutterstock.com/ Illusztráció

Változtak a prioritások

Felnőttként persze már más a helyzet. A tűzijáték nem akkora szenzáció, mint régen, a varázs kicsit megkopott, de az emlékek megmaradtak. Az utóbbi években pedig egyre kevesebb helyen rendeznek nagy tűzijátékot. Környezetvédelmi és állatvédelmi szempontból teljesen érthető a változás, hiszen a zaj, a füst és a fények sok élőlénynek okoznak stresszt, és a fenntarthatóság is egyre fontosabb szempont.

Minden generációnak megvan a maga „tűzijátéka”

Mégis, néha elgondolkodom: vajon a mai gyerekek átélhetik-e ugyanazt a fajta varázslatot, amit mi akkor? Lehet, hogy számukra már más élmények jelentik majd ugyanazt a csodát, amit nekünk a tűzijáték adott augusztus 20-án. És talán ez így van rendjén, hiszen minden generációnak megvannak a maga ünnepi csodái. A tűzijáték emléke pedig mindig ott marad azokban, akik egyszer már átélték.

 

 

