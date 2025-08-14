augusztus 14., csütörtök

Minden rosszban van valami jó. Tartja a mondás. Igaza van, ismételten. A napokban családi ösztönzésre túrázni mentünk a hegyekbe. Semmi kedvem nem volt hozzá, de kibújni se akartam. Bár tettem volna. Fizikálisan bírtam, de egyszerűen nem ejtett rabul se a táj, se az erdő, se a tanösvény. Egyedül a vagány függőhíd ért valamit számomra. Volt időm elmélkedni túrázás közben, és megvilágosodtam. Tudni kell nemet mondani, még családtagoknak is. Drága a szabadidőm. Így, ha szórakozásról van szó, előrébb való az, ami nekem kedvemre való. Így nemcsak én, hanem egy „nem” válasz miatti jövőbeli esetleges lelkiismeret-furdalásom is gyorsan átkelt a függőhídon.

túrázás a hegyekben, nem ejtette rabul a táj,
Nem ejtett rabul a túrázás
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

