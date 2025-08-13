augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Ijesztően nagy a felelősség az influenszereken

Címkék#trend#veszély#jegyzet#TikTok#influenszer

Napjainkban úgy tűnik, ugyanannyit számít, ha egy népszerű tartalomkészítő megosztja az arcápolási rutinját, mintha egy bőrgyógyász személyesen ajánlotta volna azokat a termékeket. Az tartalomgyártók ajánlásai észrevétlenül is hatnak ránk.

Brockmeyer Sophie Isabella

A közösségi média olyan veszélyeket rejt, amelyek észrevétlenül találják meg a tartalomkészítőket és a fogyasztókat is. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb népszerű tartalomgyártónak fogalma sincs róla, hogy mekkora hatalom van a kezében, csak azzal, hogy videókat készít arról, mivel telik egy napja, miket vásárol vagy eszik. Nem csak ők tudatlanok ezen a téren, több olyan követő is van, akiben nem tudatosul, hogy a polcról azért veszi le azt a müzlit, mert reggel pont olyat evett egy influenszer is, akit követ. 

a tartalomgyártók hatalma veszélyes, influenszerek úgy adnak tanácsot, mint az orvosok,
Ijesztően nagy a felelősség a tartalomgyártókon
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A tartalomgyártók mellett a felhasználóknak is nagy a felelőssége

Ezek nyilván olyan példák, amik nem járnak nagy veszéllyel, de TikTok-on több olyan trend is volt, ami életveszélyes helyzetekbe hozott egy-egy felhasználót, mert ők is kipróbálták azt otthon, amit az interneten láttak. Ennél egy kicsit egyszerűbb példa az az elterjedt taktika, hogy este előre elkészítjük a sminkünket egy fóliára festve a termékeket, amiket másnap reggel az arcunkra téve, már készen is állunk a napra. Ez is egy olyan elterjedt szokás, amit biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan nem kérdőjeleztek meg, hogy bőrük egészsége szempontjából mennyire lehet káros. 

Hátulütője tehát ennek a jelenségnek, hogy a tartalomgyártók hatása ennél kisebb már nem lesz, maximum nagyobb, és félő, hogy mit kezd egy olyan személy ennyi hatalommal a kezében, aki nem is tud róla, hogy mi a következménye, annak, amit mutat mások felé.

 

