A tanya számomra a békesség szigete

Az alföldi homokvidék közepén álló tanya számomra nem csupán egy ház – sokkal inkább egy menedék. A béke szigete, ahol minden lelassul és elcsitul.

A tanya számomra egy menedék

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Leülök az öreg diófa alá, behunyom a szemem, és csak hallgatom a tücskök ciripelését, a madarak csicsergését. Ebben a csendben szinte látom magam előtt a nagyszüleimet: ahogy szép komótosan végzik a napi teendőket, nyugodt mozdulatokkal, minden sietség nélkül. Nem rohantak, nem idegeskedtek – valahogy mélyen belül tudták, hogy az élet nem verseny, és mindennek megvan a maga ideje.

Az emlékek tovább élnek

Ők már nincsenek köztünk, de a tanya még őrzi a kezeik nyomát. A közel százéves falak, a kiszáradt kút, a repedezett járdák mind mesélnek. Dolgos életekről, egyszerű hétköznapokról, és egy olyan nyugalomról, amit ma már egyre nehezebb megtalálni. Nagy álmom, hogy egyszer felébresszem ezt a helyet csipkerózsika álmából.

Tanya: újra felfedezett életforma

Bár a tanyasi élet sosem volt könnyű, mégis újra egyre többen ismerik fel benne a valódi értéket. Sokan elhagyják a városok nyüzsgését, hogy csendet, teret, szabadságot találjanak, és ezzel új életet lehelnek az elhagyott tanyákba.

Értékmentés közösségi erővel

Szerencsére akadnak olyan civil kezdeményezések is, amelyek célja éppen ez: megőrizni, amit még lehet. Nemrég a baon.hu-n is írtunk a kunszállási értékmentő táborról, ahol lelkes önkéntesek fogtak bele egy több mint 150 éves tanya felújításába. Régi népi építészeti hagyományokat követve újítják fel az épületet – és közben nemcsak a falakat mentik meg, hanem egy letűnőben lévő tudást is tovább örökítenek.

A tanyák: gyökereink őrzői

A tanyák nem csupán épületek. Őrzik múltunkat, a dolgos kezek emlékét, a természetközeli élet bölcsességét. Ezért is fontos, hogy ne hagyjuk őket eltűnni, mert velük együtt egy darab belőlünk is elveszne.