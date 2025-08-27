augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél

Másképp nézek a tanulóvezetőkre

Vajda Piroska

Az utóbbi időben több fiatal is a jogosítványszerzés kihívásaival küzd a közvetlen környezetemben – köztük a lányom barátai is. Van, akinek sikerült elsőre letennie a forgalmi vizsgát, de a legtöbben már többször is megbuktak. Sokszor nem is a saját hibájuk miatt, hanem mert a forgalomban mások türelmetlenek, bizonytalanok vagy figyelmetlenek voltak. Ezek a szituációk pedig a még gyakorló tanulók számára különösen nehezen kezelhetők.

tanulóvezető az úton
Türelmesebbnek kell lennünk a tanulővezetőkkel
Fotó: Police.hu / Illusztráció

Ma már, ha meglátok egy T-betűs autót, tudatosan türelmesebb vagyok. Nem siettetem, nem hozom kellemetlen helyzetbe. Hiszen lehet, hogy épp egy fiatal jövője múlik rajtam. Mind voltunk kezdők. Ne felejtsük el!

 

 

Címkék#forgalom#tanulóvezető#vizsga#Jó reggelt!

További jegyzetek a szerzőtől

Kapcsolódó tartalmak

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu