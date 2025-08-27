Másképp nézek a tanulóvezetőkre

Az utóbbi időben több fiatal is a jogosítványszerzés kihívásaival küzd a közvetlen környezetemben – köztük a lányom barátai is. Van, akinek sikerült elsőre letennie a forgalmi vizsgát, de a legtöbben már többször is megbuktak. Sokszor nem is a saját hibájuk miatt, hanem mert a forgalomban mások türelmetlenek, bizonytalanok vagy figyelmetlenek voltak. Ezek a szituációk pedig a még gyakorló tanulók számára különösen nehezen kezelhetők.

Türelmesebbnek kell lennünk a tanulővezetőkkel

Fotó: Police.hu / Illusztráció

Ma már, ha meglátok egy T-betűs autót, tudatosan türelmesebb vagyok. Nem siettetem, nem hozom kellemetlen helyzetbe. Hiszen lehet, hogy épp egy fiatal jövője múlik rajtam. Mind voltunk kezdők. Ne felejtsük el!