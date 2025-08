Élvezzük a szünidőt!

Már csak egy hónap van hátra a vakációból és egyre több a hír a tankönyves tanszercsomagokról, illetve a tanévről. Ezek a hírek aligha hozzák most még lázba a tanulókat. Ilyenkor talán csak az iskolakezdők izgulnak egy kicsit jobban. Felesleges is még ilyesmikkel riogatni a gyerekeket, akik élvezzék inkább a szünidő minden percét. Jómagam szerettem a nyári sátortáborokat, az sem zavart, ha kissé nomádabb módon éltünk és a patak volt a fürdőszobánk. Nekünk volt saját grundunk, ahol gyakran még sötétedés után is rúgtuk a bőrlabdát. Szép volt, jó volt, csak régen. Remélem, a mostani fiataloknak is lesznek nyári élményeik, amikről beszámolhatnak szeptember 1-jén.

Még egy hónapig tart a szünidő

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció