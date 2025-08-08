augusztus 8., péntek

László névnap

Változnak a szabályok

Tapodi Kálmán

Sportkedvelőként ­szinte mindenevő vagyok, de nem vagyok mindenben járatos. Vannak olyan sportágak, amikről eddig nem is hallottam, mint például a flag football, amelynek Európa-bajnokságán szerepelni fog a magyar válogatott. Bevallom, kellett a világháló segítsége, hogy valamennyire megértsem, miről is van szó. Néhány sportágnak aztán jót tettek a módosítások, mint például hogy kisebb lett a játéktér vízilabdában, ahol így kevesebb az úszkálás és több az akció. Öttusában még mindig hiányzik a lovaglás, de majd hozzászokom az akadálypályához. A minapi kupameccseket nézve a fociban is kellene valamit kezdeni a kezezés és a les szabályaival. 

Néhány sportágnak jót tettek a módosítások
A fociban is elkélne egy-két szabályváltoztatás
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

