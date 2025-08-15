Mi mást kívánhatnék?

Bár a Perseidák rajzásának csúcsa már mögöttünk van, még mindig nem késő meglesni az augusztusi hullócsillagokat. A tiszta, nyári éjszakákon elég csak kicsit távolabb merészkedni a városi fényektől, és máris feltárul a csillagos égbolt varázsa. A néphit szerint, ha meglátunk egy hullócsillagot, titokban kívánhatunk valamit – bármi is legyen a szívünk vágya. Én most nem kívánnék mást, csak hogy amim van, megmaradjon egészben, egészségben, és azok, akiket szeretek, mellettem lehessenek. Tegyük félre a rohanást, és ma este engedjük, hogy a nyár egyik legszebb ajándéka egy pillanatra megállítsa az időt.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció