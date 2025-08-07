augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Vissza kell ülni a volán mögé, különben a félelem megbénít

Sebestyén Hajnalka

Hétfőn volt napra pontosan 20 éve, hogy őzzel találkoztam, én és a kocsim. Szörnyű élmény volt. A kis méretű kocsim nagyban bánta. Az nagy segítségemre volt, hogy az autókereskedés azonnal adott egy cserekocsit, és arra buzdított, üljek vissza, vezessek. Nem szabad félnem a vezetéstől. A csereautó ráadásul nagyobb volt, biztonságosabb. A baleset megtanított arra, hogy lassítsak az életben. A nagyobb kocsi nagyobb biztonságot nyújt. Nem utolsó sorban pedig azt, hogy július végén, augusztus első felében van az őzek násza, a párzási időszak, így az autósoknak sokkal nagyobb körültekintéssel kell vezetniük. Vigyázzunk rájuk, vigyázzunk magunkra.

őzzel találkozott az autó, nem szabad félni a vezetéstől,
Az autó bánta a találkozást az őzzel
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

