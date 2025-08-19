augusztus 19., kedd

Óvoda, drága óvoda, jöjj el minél előbb!

Maksa Balázs

Már számolom a napokat, mikor kezdődik végre az óvoda – úgy érzem, lassan piros X-eket kell rajzolnom a naptárban, mint egy szabadulásra váró rabnak. A gyerekek persze imádnivalóak, de reggel 7-re már túl vagyunk egy komplett koncerten, egy plüssállat-párbajon és egy „világmegváltó” kísérleten a konyhában. A nappali közben csatatérré változik: legóhegyek, ruhahalmok és egy új találmány, a díszpárnákból kialakított csúszdapálya. Kávéval próbálom tartani a tempót, de érzem, vesztésre állok. Amikor végre csend lesz, az sem jó jel: vagy alszanak (ritka csoda), vagy valami készül… Óvoda, drága óvoda, jöjj el minél előbb!

Gyerekek az óvodában
Gyerekek az óvodában
Fotó: Shutterstock.com/ Illusztráció

 

 

 

